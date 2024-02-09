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3月12日起，洛阳博物馆规范“社会讲解”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.10 18:55

　　10日，记者从洛阳博物馆获悉，该博物馆出台相关规定，进一步规范社会讲解、研学活动，自3月12日起，任何社会机构及个人未经许可不得在洛阳博物馆开展讲解活动。

　　届时，团队预约审核通过之后，凭团队预约审核通过凭证、身份证、导游证等有效证件到服务台签订承诺书，领取“社会人员临时讲解证”后，方可进入展厅讲解。

　　按照要求，进入展厅讲解的社会人员，须服从洛阳博物馆工作人员管理，遵守展厅参观秩序。如违反规定、不服从管理、影响观众正常参观，将责令其停止讲解活动。讲解内容须观点正确、科学严谨，不得歪曲历史事实，违者将责令停止其讲解活动。

　　洛阳博物馆将通过巡查、社会监督和网络监测等方式进行监管，对未经核准或违反规定开展讲解、研学等活动的，将责令停止相关活动；对不听劝阻和屡禁屡犯者，将对其采取强制措施并追究其相关责任。

　　洛阳博物馆相关负责人表示，这是根据洛阳市文物局出台的《关于进一步提升博物馆讲解服务工作水平的指导意见》制定的具体举措，目的是确保讲解内容的真实准确，保障游客参观权益。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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