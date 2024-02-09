栾川一村民犁地时腿被刺穿 消防队员紧急救援

8日10时许，洛阳市栾川县消防救援大队鸾州大道消防救援站接到一起群众求助：在该县栾川乡，有一名村民的腿被旋耕犁刺穿，急需救援。指导员于冰、站长刘文东等人立即前往处置。

于冰等人赶到现场后看到，一名五六十岁的男子躺在土坡上，左腿被旋耕犁的刀片穿透，表情痛苦，急救人员已对伤者进行了紧急止血处理。于冰等人仔细观察了旋耕犁的构造，然后使用扳手、螺丝刀等工具，对刀片周边的零部件进行拆卸。为避免对伤者造成二次伤害，他们事先对伤者进行了固定。

经过近半个小时的紧张救援，于冰和队友成功将旋耕犁的零部件拆除。随后，大家协助急救人员将伤者抬上担架，送往医院救治。

据了解，伤者姓赵，因地面不平坦，他在犁地时不慎摔倒，导致刀片刺穿了腿。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张伊凡 王倩 文/图）