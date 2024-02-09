已进入盛花期！洛阳隋唐城遗址植物园赏梅正当时

阳光明媚，春暖花开。3月9日，洛阳隋唐城遗址植物园内游人如织，梅园中一树树绽放的梅花成为被人们定格在手机中的“主角”。

阳光明媚，春暖花开。3月9日，洛阳隋唐城遗址植物园内游人如织，梅园中一树树绽放的梅花成为被人们定格在手机中的“主角”。

梅园位于隋唐城遗址植物园的南门附近。洛报融媒记者了解到，梅园当前已进入盛花期，梅花品种包括绿萼梅、宫粉梅、朱砂梅、江梅、玉蝶梅、杏梅、美人梅等，花期将持续至本月底。

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙拯 文/图）