已进入盛花期！洛阳隋唐城遗址植物园赏梅正当时

阳光明媚，春暖花开。3月9日，洛阳隋唐城遗址植物园内游人如织，梅园中一树树绽放的梅花成为被人们定格在手机中的“主角”。
阳光明媚，春暖花开。3月9日，洛阳隋唐城遗址植物园内游人如织，梅园中一树树绽放的梅花成为被人们定格在手机中的“主角”。
阳光明媚，春暖花开。3月9日，洛阳隋唐城遗址植物园内游人如织，梅园中一树树绽放的梅花成为被人们定格在手机中的“主角”。
梅园位于隋唐城遗址植物园的南门附近。洛报融媒记者了解到，梅园当前已进入盛花期，梅花品种包括绿萼梅、宫粉梅、朱砂梅、江梅、玉蝶梅、杏梅、美人梅等，花期将持续至本月底。
（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙拯 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605