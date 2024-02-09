彩礼不超3万元！洛阳市伊川县出台指导标准

在中国传统文化中，彩礼既有确定婚姻关系的功能，也有表达双方情感的功能。但高额彩礼可能会使情感表达演变成物质交换，使亲情、爱情让位于讨价还价的金钱利益。

在中国传统文化中，彩礼既有确定婚姻关系的功能，也有表达双方情感的功能。但高额彩礼可能会使情感表达演变成物质交换，使亲情、爱情让位于讨价还价的金钱利益。

如何为“天价”彩礼“瘦身”？近日，洛阳市伊川县文明办、伊川县民政局联合印发了《伊川县红白喜事办理指导标准(试行)》，对婚事彩礼、婚礼、贺喜礼金和丧事办理、待客礼金等操办事项制定了标准，倡导从简、节俭办理。

指导标准：反对大操大办，彩礼不超3万元

《伊川县红白喜事办理指导标准(试行)》提出，婚事新办指导标准如下：

彩礼：反对大操大办、反对索要“天价”彩礼，不收见面礼；彩礼不超3万元，提倡“不要房、不要车，自己家业自己创”的自强创业观，摒弃因婚借贷、婚后还账尤其是让老人背账还贷的陋习。

迎亲：迎亲车辆不超10辆，提倡借用亲朋好友车辆或租用中巴车，反对租用豪华车辆，反对组织豪华车队。提倡只在自家宅院或楼房内张贴红喜，家门口不设置或只设置一个彩虹门。

婚礼：婚礼力求简朴，不搞歌舞助兴。提倡集体婚礼、植树婚礼、“爱心”婚礼，提倡在家里举办传统中式婚礼，提倡只在家里或酒店举办一次婚礼，反对铺张浪费、炫富攀比，反对在家里、酒店重复举办婚礼。

婚宴：婚宴总桌数不超20桌，宴请范围为直系亲属和三代以内旁系血亲以及近姻亲。城区每桌不超480元(含烟酒)，农村每桌不超300元(含烟酒)。

贺喜礼金：本村乡亲或单位同事随礼控制在100元之内；亲属、同学、好友、战友等随礼金控制在200元之内。

“指导标准的规定为当前最高标准，伊川县内当地标准高于此标准的，按照此标准执行，当地标准低于此标准的，按照当地标准执行。”伊川县民政局有关负责人说。