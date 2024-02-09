3月16日起，洛阳龙门站部分道路将设置为严管路段

今日，“洛阳交警”微信公众号发布《关于将洛阳龙门站部分道路设置为严管路段的通告》。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布《关于将洛阳龙门站部分道路设置为严管路段的通告》，内容如下：

关于将洛阳龙门站部分道路设置为严管路段的通告

为规范查处机动车违法停车行为，减少道路交通拥堵，进一步提高道路通行效率，提升城市道路交通管理水平，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和《河南省道路交通安全条例》等法律法规，河南省公安厅铁路公安局交通警察支队第五大队决定，自2024年3月16日起将洛阳龙门站部分路段设定为违法停车严管路段，现将有关事项通告如下：

一、严管路段范围

1.王城大道快速路伊洛高架东段(伊洛路匝道口至落客平台)

2.洛阳龙门站落客平台全线

二、公示时间

公示时间为：2024年3月11日至2024年3月15日

三、严管措施

机动车在公示的严管路段违法停车的，公安交管部门将依照有关法律法规的规定，通过现场查纠或交通技术监控设备、移动执法终端设备抓拍等方式直接进行严格处罚，严重妨碍其他车辆、行人通行的，公安交管部门将依法拖移车辆并予以处罚。

四、标志牌样式

特此通告。

河南省公安厅铁路公安局

交警支队第五大队

2024年3月8日

温馨提示：

1.由于洛阳龙门站落客平台道路承载能力有限，请广大机动车驾驶人自觉做到下客即走，勿长时间停留，下客时，应选择合适的停车点，不停在机动车道中央、人行横道等可能影响他人通行的地点，并注意安全。

2.严禁占压黄色网格线、消防通道、人行横道等，违者予以处罚。

3.为缓解道路拥堵状况，落客平台全线禁止车辆上客(包含营运车辆及私家车)，违者处罚。⑥