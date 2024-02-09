限流！栾川竹海野生动物园暂停售票

今日，栾川竹海野生动物园微信公众号发布暂停售票公告。 今日，栾川竹海野生动物园微信公众号发布暂停售票公告，内容如下： 栾川竹海野生动物园暂停售票公告 尊敬的游客朋友： 截至3月9日上午9时，栾川竹海野生动物园预约门票已达上限，按照“限量、预约、错峰”有关要求，为确保游览安全，现决定暂停售票，未预约游客请择日预约参观或前往周边景区游玩，给您造成不便敬请谅解！ 郑州市民免费活动持续到3月31日，广大郑州游客朋友可选择错峰出游，游玩体验更佳，无预约，不前往，感谢您对栾川竹海野生动物园的理解与支持！ 栾川竹海野生动物园

2024年3月9日 ⑥