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全国人大代表、中国工程院院士樊会涛：发展大众低空天路网 培育航空新质生产力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.09 10:40

　　“今年的政府工作报告政治站位高、工作措施实，谋划未来科学合理、目标明确。尤其是着眼积极培育新兴产业和未来产业，报告提出打造包括低空经济在内的新增长引擎，让人眼前一亮、备受鼓舞。”日前，全国人大代表、中国工程院院士樊会涛告诉记者。

　　今年全国两会期间，围绕促进低空经济高质量发展，樊会涛带来了“建设中国大众低空天路网”的建议。

　　他表示，大众低空天路网受地形地貌影响较小，在交通运输体系不发达的地区，特别是山区、海岸线、岛屿等优势突出，在相对发达的地区可进一步实现空地相连、空水相连，在覆盖性、可达性、经济性、快捷性、机动性等方面，与现有其他支柱基础交通运输体系相辅相成，可作为现有交通运输体系的有机补充。作为低空经济产业的重要组成部分，发展大众低空天路网，对于打造通用航空新质生产力，促进产业发展和大众就业等方面具有较大作用。

　　当前，我国大众低空天路网建设尚存在基础设施薄弱等困难和挑战。围绕进一步完善提升大众低空天路网，樊会涛围绕政策支持、基础设施建设、空域管理等提出了相应建议。

　　加强政策法规支撑。将大众低空天路交通运输体系建设纳入有关国家规划，明确发展目标和发展路线图。同时，探索建立支持交通运输体系建设的政策体系，通过设立专项基金等方式支持大众低空天路网建设，对特殊区域和特定事项提供必要的财政、金融、土地、准入等政策优惠。

　　提升基础设施水平。结合新型城镇化建设，提高超大城市、特大城市、大城市的通用机场供给水平，重点建设小微通航机场，打造一批综合性、智能化、集成型的起降场所和服务基地，形成由政府资金引导、社会资本广泛参与的联合开发机制，实现通用机场全国网络化布局。

　　建设低空空域交通管理体系。优化低空管理体制，形成职责清晰、分工明确的管理体系，加强全国低空空域规划、设计和日常管理，监督目视飞行航图绘制和目视飞行规则制定，通航发展及日常运营工作等，促进空域资源的高效利用。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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