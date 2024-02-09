洛阳今日晴天间多云 气温1℃～16℃

今日晴天间多云，偏南风2级~3级，气温1℃～16℃。

今日是正月廿九，九九的第七天。一年九九尽，春去春又回。九九即将过完，意味着最寒冷的冬天已经过去，美好的春天已经到来。

需要注意的是，由于天空晴朗少云，夜间辐射降温效应较强，昼夜温差逐渐拉大，早晚出门请您注意及时添衣。

市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流影响，我市天气晴好，气温较前期明显回升。明日，受高空短波槽影响，我市云系增多，西南部山区有零星小雨。

最近几天天气预报

今日：晴天间多云，偏南风2级~3级，气温1℃～16℃。

明日：多云到阴天，西南部山区有零星小雨，偏南风2级转西北风3级，气温4℃～15℃。

11日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，气温7℃～21℃。

12日(周二)：多云，气温3℃～17℃。

13日(周三)：多云间晴天，气温5℃～17℃。

14日(周四)：多云到阴天，气温7℃～18℃。

15日(周五)：阴天有零星小雨，气温9℃～18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）