洛阳今日晴天间多云 气温1℃～16℃

今日晴天间多云，偏南风2级~3级，气温1℃～16℃。
今日晴天间多云，偏南风2级~3级，气温1℃～16℃。
今日是正月廿九，九九的第七天。一年九九尽，春去春又回。九九即将过完，意味着最寒冷的冬天已经过去，美好的春天已经到来。
需要注意的是，由于天空晴朗少云，夜间辐射降温效应较强，昼夜温差逐渐拉大，早晚出门请您注意及时添衣。
市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流影响，我市天气晴好，气温较前期明显回升。明日，受高空短波槽影响，我市云系增多，西南部山区有零星小雨。
最近几天天气预报
今日：晴天间多云，偏南风2级~3级，气温1℃～16℃。
明日：多云到阴天，西南部山区有零星小雨，偏南风2级转西北风3级，气温4℃～15℃。
11日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，气温7℃～21℃。
12日(周二)：多云，气温3℃～17℃。
13日(周三)：多云间晴天，气温5℃～17℃。
14日(周四)：多云到阴天，气温7℃～18℃。
15日(周五)：阴天有零星小雨，气温9℃～18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605