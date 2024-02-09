鄂伦春非遗邂逅神都洛阳

头戴狍角帽，身着狍皮装，唱着特色歌……近日，由10名成员组成的鄂伦春非遗小队来到洛阳，在龙门石窟、洛邑古城、隋唐洛阳城等景区，用极富民族特色的歌舞邂逅神都洛阳。

鄂伦春非遗小队在应天门景区义演

头戴狍角帽，身着狍皮装，唱着特色歌……近日，由10名成员组成的鄂伦春非遗小队来到洛阳，在龙门石窟、洛邑古城、隋唐洛阳城等景区，用极富民族特色的歌舞邂逅神都洛阳。

随着年初哈尔滨文旅的“爆火”，这个位于东北地区、人口仅9000余人的少数民族，被越来越多的人熟知。

洛阳之行是一次歌舞会友之旅

“神都洛阳恭迎鄂伦春王子、公主殿下回城！”3日晚，在洛阳龙门站，迎客声再次响起，洛阳的热心市民身着汉服隆重欢迎近期火遍全网的鄂伦春非遗小队。

据鄂伦春非遗小队发起人李京阳介绍，自哈尔滨文旅将鄂伦春族“带火”以后，他就成立了该小队。“那段时间，网络上关于鄂伦春族的科普有很多，但我发现其中有不少是错误的。”李京阳说，为了“辟谣”，也为了让鄂伦春非遗走出博物馆，他联络了这群兄弟姐妹，想通过“鄂伦春非遗走向全国”的行动，让大家听听来自森林深处的鄂伦春族的声音。

此次洛阳之行，是他们行动的第7站。抵洛后，体验过洛阳的汤文化，他们马不停蹄奔向洛阳各景点，展开一场场义演。

5日晚，在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门景区，鄂伦春非遗小队的队员头戴狍角帽，身着狍皮装，同游客、市民们一起跳民族舞、唱特色歌。

鄂伦春非遗小队与市民热情互动

“好熟悉的歌曲！”“我们也会唱。”“小学就学过这首歌。”大合唱环节，音乐前奏响起时，现场沸腾了，市民和游客在队员的领唱下一起放声高歌，“高高的兴安岭，一片大森林，森林里住着勇敢的鄂伦春，一呀一匹烈马一呀一杆枪，翻山越岭打猎巡逻护呀护山林……”

鄂伦春非遗小队队员魏巍介绍，这首歌曲名叫《勇敢的鄂伦春》，是大多数中国人听说鄂伦春之名的源头。此次洛阳之行，他们也想以歌舞会朋友，让熟悉的鄂伦春旋律响彻河洛大地，在洛阳标志性建筑之一应天门下，让森林文化与中原文化来一场酣畅淋漓的碰撞。