3月13日，洛阳市区考生高招体检开始

昨日，市教育考试中心召开2024年普通高校招生体检工作视频会议，对今年高招体检工作进行安排。市区(除偃师区、孟津区外)考生将于3月13日至4月3日分批参加体检。

昨日，市教育考试中心召开2024年普通高校招生体检工作视频会议，对今年高招体检工作进行安排。市区(除偃师区、孟津区外)考生将于3月13日至4月3日分批参加体检。

市区28170名考生将于3月13日至4月3日参加体检

市教育考试中心二级主任科员高冰南介绍，所有报名参加2024年高考及提前单独招生(含对口招生)的考生，均须参加此次体检。今年我市市区(除偃师区、孟津区外)参加高招体检的考生共28170人，其中普通类考生19158人，对口生9012人；体检时间为3月13日至4月3日。同往年一样，市区考生体检医院为河科大一附院开元院区，该院也是全市高招体检的终检医院。

考生体检分为采血化验、到医院体检两步，市区(除偃师区、孟津区外)普通类考生具体安排为：自3月16日起，医院工作人员到各学校为考生采血化验；采血后，3月18日至3月30日，考生前往河科大一附院开元院区参加体检，体检费每人40元。

市区(除偃师区、孟津区外)社会青年考生体检时间为：老城区、瀍河区3月18日下午，涧西区3月23日下午，西工区3月26日下午，洛龙区3月30日下午；体检医院为河科大一附院开元院区。考生在体检当天上午8点到高考报名所在区考试服务中心抽血。

●考试服务中心地址

涧西区：九都路与黄河路交叉口向北50米路西，电话64880218

西工区：中州中路211号，电话63261563

老城区、瀍河区：夹马营路75号，电话63711776

洛龙区：龙门大道561号，电话60696957

采血时考生须空腹

体检有哪些项目？需要注意什么？市教育考试中心普招科负责人陈合锋进行了介绍。

●采血化验

①饮食：采血前一天晚上10点至采血结束前，考生不要吃饭、喝水。

②运动：采血前一天及当天早上，考生应避免剧烈运动。

③药物：采血前一周，考生应尽量避免服用损肝药物及营养品，以免影响转氨酶结果。若病情需要，则不必强行停药，体检时需向医生说明。若患感冒或其他慢性病，正在用药治疗，应向医生说明，以免影响检验结果。考生若有发烧症状，可向医生申请延缓几天进行体检。

●医院体检

体检项目分为眼科、内科、外科、耳鼻喉科、口腔科、胸透检查等。体检前一天，考生应注意清洁、充分休息；体检当天穿舒适、宽松的衣物。体检时，考生不能携带手机等通信工具。眼睛近视的考生，要戴框架眼镜，不能戴隐形眼镜。

此外，近期流感等传染疾病增多，考生体检时可自行戴好口罩。

体内有金属物的考生注意接受检查

“体检是普通高招的重要环节，体检结果是考生填报志愿、高校录取新生的重要依据。”陈合锋说，体检后，学校将把体检结果发到考生手中，考生应认真查看，对体检结果无异议的签字确认，有异议的可在规定时间内向学校提出复检申请。

体内有金属物的考生，体检如何安排？“今年高考，我省继续实行‘无声入场’，即考生须接受智能安检门、金属探测器检查。”陈合锋介绍，体内有金属物的考生(如金属牙套、金属支架等)，在医院体检时，工作人员将对其体内金属的具体部位进行精准录入或描述。与往年不同的是，今年此类考生接受检查后，体检医院打印系统将生成2024年普通高招考生体内植入特殊物品证明并加盖公章，招生部门审核、盖章后交给考生。考生应妥善保管此证明，以便在高考入场时使用。（洛报融媒·洛阳网见习记者 任飞扬 首席记者 刘敏）