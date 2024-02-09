洛阳开展多场妇女节主题活动

免费穿汉服，举办妇女权益知识竞答活动……近日，我市多个县区积极开展妇女节主题活动，丰富广大女性业余生活。
免费穿汉服，举办妇女权益知识竞答活动……近日，我市多个县区积极开展妇女节主题活动，丰富广大女性业余生活。
免费穿汉服，举办妇女权益知识竞答活动……近日，我市多个县区积极开展妇女节主题活动，丰富广大女性业余生活。
邀请先进模范体验汉服妆造。7日下午，由市妇联、老城区主办的妇女节主题活动在洛邑古城举行，向2023年度河南省三八红旗手、河南省巾帼建功标兵等60余名先进模范表达崇高敬意，并邀请她们免费体验汉服妆造。
开展妇女权益知识竞答。7日晚，由瀍河区杨文街道主办的知识竞答活动在中原美谷举行，设置妇女节、妇女权益相关知识题目，增强辖区妇女的法律意识。
举办礼仪文化课堂。6日晚，由新安县中小企业联盟举办的庆“三八”礼仪文化课堂在绿苑城市书房举行，为女企业家们讲解仪容仪表、行为举止及言语表达等知识，并通过现场示范、实操训练等方式传授职场礼仪、社交礼仪，塑造良好的女企业家形象。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 帖静 高月）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605