洛阳开展多场妇女节主题活动

免费穿汉服，举办妇女权益知识竞答活动……近日，我市多个县区积极开展妇女节主题活动，丰富广大女性业余生活。

免费穿汉服，举办妇女权益知识竞答活动……近日，我市多个县区积极开展妇女节主题活动，丰富广大女性业余生活。

邀请先进模范体验汉服妆造。7日下午，由市妇联、老城区主办的妇女节主题活动在洛邑古城举行，向2023年度河南省三八红旗手、河南省巾帼建功标兵等60余名先进模范表达崇高敬意，并邀请她们免费体验汉服妆造。

开展妇女权益知识竞答。7日晚，由瀍河区杨文街道主办的知识竞答活动在中原美谷举行，设置妇女节、妇女权益相关知识题目，增强辖区妇女的法律意识。

举办礼仪文化课堂。6日晚，由新安县中小企业联盟举办的庆“三八”礼仪文化课堂在绿苑城市书房举行，为女企业家们讲解仪容仪表、行为举止及言语表达等知识，并通过现场示范、实操训练等方式传授职场礼仪、社交礼仪，塑造良好的女企业家形象。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 帖静 高月）