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孟津一民营企业家捐款100万元用于乡村教育
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.09 09:04

　　民营企业发展有力，政府拿出50万元奖励。没过几天，企业家反手就捐出100万元。这两天，孟津企业家茅建康的事儿被群众津津乐道，直呼：“这老板真中！”

　　前不久，孟津区召开2023年度工作总结表彰大会，浙江江河建设有限公司孟津分公司获评促进经济发展先进单位“十强企业”，获得现金奖励50万元。7日，企业董事长茅建康以个人名义向该区城关镇第一初级中学捐款100万元，用于乡村教育。

　　民营企业家茅建康的另外一个身份是孟津区政协委员。今年年初，他在收集社情民意信息时得知，目前城关镇第一初级中学校舍部分设施老化，给师生生活带来诸多不便。因此，他就有了捐资助教的想法。

　　“我来孟津已经15年了，这里就是我的第二故乡。看到学校现在的样子，我觉得自己有义务做些什么。”茅建康说，作为民营企业家，他见证了洛阳营商环境的持续优化，企业也在当地不断发展壮大。在他看来，让企业家精神落到实处，就要办社会需要的企业，做有温度的企业家。

　　“学校师生都由衷地感谢爱心企业家，我们更要努力办好乡村教育。”城关镇第一初级中学校长李高峰介绍，该笔资金计划用于修缮操场、更新校舍，改善办学条件，更好满足群众“上好学”的需要。同时，学校将进一步加强教师队伍建设，不断提升办学水平、教学质量。

　　茅建康说：“政府真金白银鼓励企业发展，企业家理应真情实意回馈社会。” （洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 朱占波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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