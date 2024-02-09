昨日，我市召开“深化法律服务 护航企业发展”会议。

昨日，我市召开“深化法律服务 护航企业发展”会议。

会上，市司法局、市工信局、市工商联、市民营经济发展促进中心联合签署《洛阳市经济高质量发展法律服务战略合作框架协议》，旨在充分发挥律师在助力企业依法合规经营、为经济社会提供法治保障方面的职能作用，进一步优化营商环境，为现代化洛阳建设提供司法保障。

根据协议，各方将建立长效沟通、专享资源共享等机制，在法治体检、法务咨询、沉浸实训、融媒普法等司法服务创新实践方面共同开展合作与交流，为我市法治建设和优化经济法治环境提供实践支撑。

会议要求，要以更加鲜明的导向、更加有力的政策、更加务实的举措，政企同心、携手共进，助推企业高质量发展再上新台阶。要立足工作职能，真心实意服务企业，全链条做好服务、全方位优化环境，健全常态长效机制，强化法律服务保障。要完善沟通机制，畅通政企交流渠道，确保框架协议内容落到实处，为我市经济社会高质量发展提供有力支撑。

市领导牛刚、楚国剑参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广）