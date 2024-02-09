洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市纪检监察干部队伍教育整顿总结会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.09 08:51

　　8日，全市纪检监察干部队伍教育整顿总结会议召开。会议深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，传达学习全国、全省纪检监察干部队伍教育整顿总结会议部署要求，总结我市教育整顿工作，对巩固拓展教育整顿成果进行部署。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。

　　会议指出，教育整顿开展以来，全市各级纪检监察机关聚焦教育整顿目标任务和关键环节，以高度的政治责任感和使命感抓深抓实教育整顿，全体纪检监察干部接受了一次深入灵魂的精神洗礼和刻骨铭心的革命性锻造，取得实实在在的成效。

　　会议强调，教育整顿有期限，但队伍建设不能止步，必须持之以恒、久久为功，常态化推进，切实把教育整顿的成果巩固好拓展好。要持续强化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，切实把党的创新理论贯彻落实到纪检监察工作全过程各方面，进一步筑牢政治忠诚。要持续清除害群之马，始终保持严的基调、严的措施、严的氛围，扎实开展经常性纪律教育，进一步纯洁干部队伍。

　　会议要求，要持续检视整治问题，抓好建章立制，做实关心关爱，持续提升纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平，进一步健全严管体系。要持续锤炼能力作风，坚持严格执纪执法与讲究政策策略相统一，进一步增强斗争本领。要持续强化担当尽责，切实树牢“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”理念，进一步抓好工作落实，为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
        近日，38岁的市民周女士旅行回来总感觉膝盖隐隐作痛，朋友推荐她吃氨糖，说是自己平时没事会吃一些，吃了可...
  • ·凌晨醒了睡不着或跟这些原因有关
  • ·洛阳市妇幼保健院产科“新装”上阵 让您分娩“家”倍舒适！
  • ·起身时觉得头晕是贫血吗
    • 漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛轴科技：“双线变七线”背后的“零...
  • 河南队将迎新赛季首个主场比赛 洛阳球...
  • 未来几天洛阳多晴好天气 早晚气温较低...
  • 洛阳9人3集体获省级三八红旗手（集体...
  • @洛阳考生：3月11日起可查询全国导游...
  • 学雷锋志愿服务月 洛阳古墓博物馆推出...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 免费观展！2024洛阳市女美术家作品邀...
  • 咋能买到货真价实的灭火器？两种方法...
  • 全国人大代表，中国一拖党委书记、董...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    红梅花儿开

    舞出中国龙 舞出中国红
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605