8日，全市纪检监察干部队伍教育整顿总结会议召开。会议深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，传达学习全国、全省纪检监察干部队伍教育整顿总结会议部署要求，总结我市教育整顿工作，对巩固拓展教育整顿成果进行部署。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。

8日，全市纪检监察干部队伍教育整顿总结会议召开。会议深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，传达学习全国、全省纪检监察干部队伍教育整顿总结会议部署要求，总结我市教育整顿工作，对巩固拓展教育整顿成果进行部署。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。

会议指出，教育整顿开展以来，全市各级纪检监察机关聚焦教育整顿目标任务和关键环节，以高度的政治责任感和使命感抓深抓实教育整顿，全体纪检监察干部接受了一次深入灵魂的精神洗礼和刻骨铭心的革命性锻造，取得实实在在的成效。

会议强调，教育整顿有期限，但队伍建设不能止步，必须持之以恒、久久为功，常态化推进，切实把教育整顿的成果巩固好拓展好。要持续强化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，切实把党的创新理论贯彻落实到纪检监察工作全过程各方面，进一步筑牢政治忠诚。要持续清除害群之马，始终保持严的基调、严的措施、严的氛围，扎实开展经常性纪律教育，进一步纯洁干部队伍。

会议要求，要持续检视整治问题，抓好建章立制，做实关心关爱，持续提升纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平，进一步健全严管体系。要持续锤炼能力作风，坚持严格执纪执法与讲究政策策略相统一，进一步增强斗争本领。要持续强化担当尽责，切实树牢“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”理念，进一步抓好工作落实，为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄）