洛阳举行纪念“三八”国际妇女节114周年大会暨年度女性人物发布活动 杨骁出席并讲话

昨日，“致敬了不起的她”——洛阳市纪念“三八”国际妇女节114周年大会暨年度女性人物发布活动举行。市委副书记、政法委书记杨骁出席活动并讲话。

昨日，“致敬了不起的她”——洛阳市纪念“三八”国际妇女节114周年大会暨年度女性人物发布活动举行。市委副书记、政法委书记杨骁出席活动并讲话。

杨骁代表市委市政府向全市广大妇女和妇女工作者送上节日祝福。他指出，去年全市各级妇联组织带领全市广大妇女与党同心、跟党奋进，在产业发展、城市提质、乡村振兴中奋发有为，在弘扬中华民族传统美德、树立良好家风中发挥优势，为推进现代化洛阳建设贡献了巾帼力量。今年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市各级妇联组织要以更高政治站位、更实工作举措、更强能力作风，团结带领广大妇女为经济社会发展作出更大贡献。要坚定理想信念，始终与党同心同行，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，以及全国、全省妇女代表大会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要积极担当作为，贡献巾帼智慧力量，聚焦市委“三项重点工作”，深度研究工作，按照“强三性、去四化”要求，持续深化改革，更好维护妇女儿童权益，推动全市妇女事业再上新台阶。要厚植家国情怀，弘扬家庭文明新风，引导广大妇女和家庭树立正确的婚恋观、生育观、家庭观，建设好家庭、涵养好家教、传承好家风，加快形成社会主义家庭文明新风尚。

活动发布2023年度全市各级巾帼先进典型，并为三八红旗手(集体)、巾帼建功标兵(文明岗)、最美家庭代表颁奖。

夏磊、陈淑欣等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）