洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳举行纪念“三八”国际妇女节114周年大会暨年度女性人物发布活动 杨骁出席并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.09 08:43

　　昨日，“致敬了不起的她”——洛阳市纪念“三八”国际妇女节114周年大会暨年度女性人物发布活动举行。市委副书记、政法委书记杨骁出席活动并讲话。

　　杨骁代表市委市政府向全市广大妇女和妇女工作者送上节日祝福。他指出，去年全市各级妇联组织带领全市广大妇女与党同心、跟党奋进，在产业发展、城市提质、乡村振兴中奋发有为，在弘扬中华民族传统美德、树立良好家风中发挥优势，为推进现代化洛阳建设贡献了巾帼力量。今年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市各级妇联组织要以更高政治站位、更实工作举措、更强能力作风，团结带领广大妇女为经济社会发展作出更大贡献。要坚定理想信念，始终与党同心同行，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，以及全国、全省妇女代表大会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要积极担当作为，贡献巾帼智慧力量，聚焦市委“三项重点工作”，深度研究工作，按照“强三性、去四化”要求，持续深化改革，更好维护妇女儿童权益，推动全市妇女事业再上新台阶。要厚植家国情怀，弘扬家庭文明新风，引导广大妇女和家庭树立正确的婚恋观、生育观、家庭观，建设好家庭、涵养好家教、传承好家风，加快形成社会主义家庭文明新风尚。

　　活动发布2023年度全市各级巾帼先进典型，并为三八红旗手(集体)、巾帼建功标兵(文明岗)、最美家庭代表颁奖。

　　夏磊、陈淑欣等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
        近日，38岁的市民周女士旅行回来总感觉膝盖隐隐作痛，朋友推荐她吃氨糖，说是自己平时没事会吃一些，吃了可...
  • ·凌晨醒了睡不着或跟这些原因有关
  • ·洛阳市妇幼保健院产科“新装”上阵 让您分娩“家”倍舒适！
  • ·起身时觉得头晕是贫血吗
    • 漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛轴科技：“双线变七线”背后的“零...
  • 河南队将迎新赛季首个主场比赛 洛阳球...
  • 未来几天洛阳多晴好天气 早晚气温较低...
  • 洛阳9人3集体获省级三八红旗手（集体...
  • @洛阳考生：3月11日起可查询全国导游...
  • 学雷锋志愿服务月 洛阳古墓博物馆推出...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 免费观展！2024洛阳市女美术家作品邀...
  • 咋能买到货真价实的灭火器？两种方法...
  • 全国人大代表，中国一拖党委书记、董...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    红梅花儿开

    舞出中国龙 舞出中国红
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605