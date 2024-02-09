抢新质生产力赛道就是抢未来（河洛谈）

正在召开的全国两会上，“新质生产力”成为高频热词。习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调，因地制宜发展新质生产力。“加快发展新质生产力”首次写入政府工作报告，被代表委员们反复提及。

正在召开的全国两会上，“新质生产力”成为高频热词。习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调，因地制宜发展新质生产力。“加快发展新质生产力”首次写入政府工作报告，被代表委员们反复提及。

抢占新质生产力发展新赛道，就是抢占未来产业发展制高点。新质生产力特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。洛阳发展坚持以创新为引领，正是为了领先一步、更快一步。加快培育新质生产力发展新动能，是重振洛阳辉煌的必答题，也是洛阳企业的首选项。

创新越来越快，后劲才会越来越足，对于洛阳这座凭制造业立身的城市而言，创新的意义更加不言而喻。近年来，洛阳大力发展风口产业，促进传统产业与风口关联、向风口转型，加快重塑产业格局；并明确以“四新一装备”为重点，加快重塑产业格局，构建具有洛阳特色优势的现代化产业体系，正是生成和发展新质生产力的主阵地，为我们抢占新质生产力新赛道打下了良好的基础。

发展新质生产力的过程，是许多“从0到1”式突破不断涌现的过程。在这条新赛道上，企业作为最活跃的创新力量，亦是加快形成新质生产力的实践主体。C919大飞机实现商飞，国产大型邮轮完成试航，神舟家族太空接力……在一系列国之重器中，“洛阳轴承”“洛阳连接器”等屡屡建功；龙门实验室研发实现“龙门首跃”，周山智慧岛、伊滨智慧岛双双入列“省级”……可以说，这些见证洛阳创新高度和速度的企业和主体，既有着“有心栽花花要开”的决心，也创造出许多“无心插柳柳成荫”的惊喜，都为我们加快形成新质生产力作出了示范。

要知道，一个关键生产要素的突破，往往是一类生产关系迭代的变量、一种先进生产力形成的起点。当前，新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备……无数新机遇正摆在洛阳面前。坚持从实际出发，根据洛阳自身的资源禀赋、产业基础、科研条件等，抢占新质生产力发展新赛道，洛阳大有可为。（洛平）