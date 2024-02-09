洛阳9人3集体获省级三八红旗手（集体）称号

3月8日，河南省妇联公布了一批省级三八红旗手标兵、三八红旗手、三八红旗集体名单，洛阳市3个集体和9名个人获得相关荣誉。

3月8日，河南省妇联公布了一批省级三八红旗手标兵、三八红旗手、三八红旗集体名单，洛阳市3个集体和9名个人获得相关荣誉。

河南王城律师事务所主任许文荣获河南省三八红旗手标兵称号。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队高级技师王丛苗、中国空空导弹研究院某专项型号副总师徐琰珂、国家税务总局洛阳市税务局第一稽查局局长朱春凤、洛阳市农业技术推广服务中心高级农艺师谢清华、洛阳市婚姻家庭咨询师协会执行会长张素霞、洛阳市伊川县实验小学校长殷小丽、洛阳市洛宁县小界乡乡长程辉、河南洛邑文化旅游发展有限公司董事长兼总经理李薇荣获河南省三八红旗手称号。

河南科技大学第一附属医院食管癌科研团队、洛阳市洛龙区开元路街道天元社区、洛阳市宜阳县人民法院荣获河南省三八红旗集体称号。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 尚海利）