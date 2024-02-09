洛阳民俗博物馆法定节假日延长1小时开放

为方便游客参观，近日，洛阳民俗博物馆开放西门进口通道，大家可通过位于新街的西门闸机快速入馆参观。

为方便游客参观，近日，洛阳民俗博物馆开放西门进口通道，大家可通过位于新街的西门闸机快速入馆参观。

洛报融媒记者了解到，洛阳民俗博物馆还将在法定节假日延长1小时开放。如遇重要节假日，则将实时根据客流情况延长开放时间。

需要注意的是，除法定节假日和重大活动外，该博物馆周一闭馆，开放日入馆时间为9：00至17：00。

洛阳民俗博物馆为免费开放博物馆。个人参观无须预约，须携带身份证原件，在入口闸机处识别身份证后即可快速入馆。团队参观可关注“洛阳民俗博物馆”微信公众号预约。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）