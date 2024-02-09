学雷锋志愿服务月 洛阳古墓博物馆推出多场公益研学活动

3月是学雷锋志愿服务月，为大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，洛阳古墓博物馆特别推出“探秘古墓宝藏系列”之“春日古博游”公益研学活动，如果您感兴趣，即日起可报名参与。

3月是学雷锋志愿服务月，为大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，洛阳古墓博物馆特别推出“探秘古墓宝藏系列”之“春日古博游”公益研学活动，如果您感兴趣，即日起可报名参与。

“春日古博游”公益研学活动以“探秘古墓宝藏”研学手册为主线，研学导师将带领孩子们走进展区，了解古代墓葬文化，在园林中踏青赏花，感知历史与自然的魅力。

具体活动场次为：3月16日9：10，3月17日9：10，3月23日9：10，3月24日9：10，3月30日9：10，3月31日9：10。

每场活动参与者为10人，要求年龄为7岁至12岁，每名儿童需一名家长陪同。活动全程免费，并配发耳机、研学手册，扫描二维码即可报名。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 刘子新 文/图）