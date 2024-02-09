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2024年2月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.66%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.08 18:59

　　2月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子6564条。其中，投诉类4828条、咨询类1283条、建议类453条；已回复帖子6542条，回复率为99.66%，比1月下降0.17个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门44个，其中37个回复率为100%；在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%；在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位33个，其中28个回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。2月抽查“百姓呼声”帖子3000条，抽查结果显示，有3个单位共6条帖子存在敷衍答复情况。其中，偃师区3条、洛阳市教育局2条、洛宁县1条。

　　2月“百姓呼声”未及时回复情况

　　职能部门

　　洛阳市银保监分局：帖子总数31条，3条未回复

　　洛阳市邮政管理局：帖子总数15条，1条未回复

　　洛阳市商务局：帖子总数10条，1条未回复

　　洛阳市水利局：帖子总数7条，1条未回复

　　回复为0的单位：

　　洛阳市民族宗教事务局(帖子总数3条)、洛阳市防震减灾中心(帖子总数1条)、洛阳市档案馆(帖子总数1条)

　　县区政府

　　洛宁县：帖子总数68条，4条未回复

　　公共服务行业

　　有线电视网络：帖子总数7条，2条未回复

　　农业银行：帖子总数7条，2条未回复

　　洛阳公交集团：帖子总数116条，1条未回复

　　中国人保财险公司：帖子总数2条，1条未回复

　　回复为0的单位：

　　光大银行(帖子总数1条)

　　（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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