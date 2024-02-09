@洛阳考生：3月11日起可查询全国导游资格考试成绩

洛报融媒记者8日从洛阳市导游协会获悉，3月11日9时起，考生可登录全国导游资格考试网上报名系统，查询2023年全国导游资格考试成绩。

洛报融媒记者8日从洛阳市导游协会获悉，3月11日9时起，考生可登录全国导游资格考试网上报名系统(https://mr.mct.gov.cn)，查询2023年全国导游资格考试成绩。

全国导游资格考试是为国家和社会选拔合格导游人才的全国统一的准入类职业资格考试。据了解，2023年全国导游资格考试结果以笔试成绩、现场考试(面试)成绩和总成绩均满足划定分数线要求为合格。去年以来，洛阳文旅市场持续升温，吸引了越来越多游客来洛游玩，也使得导游职业的吸引力愈发增强。洛阳考区共有1372名考生参加2023年全国导游资格考试，考生数量创近年来新高。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）