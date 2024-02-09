买车前先看看！洛阳12315发布消费提醒

又到了春暖花开适合出游的季节，汽车销售也即将进入高峰期。随着家用汽车市场的繁荣发展和消费者对家用汽车需求的增加，家用汽车消费也成了众多消费者关注的焦点。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布家用汽车消费提醒，请消费者在购买家用汽车时注意相关事项。

又到了春暖花开适合出游的季节，汽车销售也即将进入高峰期。随着家用汽车市场的繁荣发展和消费者对家用汽车需求的增加，家用汽车消费也成了众多消费者关注的焦点。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布家用汽车消费提醒，请消费者在购买家用汽车时注意相关事项。

明确需求，了解车辆品质口碑。在购买家用汽车之前，消费者应根据自身需求和预算，明确购买家用汽车的目的和用途，从而选择合适的车型和品牌。多渠道了解拟购车辆车型是否成熟，品牌质量和性价比如何，售后服务口碑如何，重要核心配件是否存在明显缺陷等，做到心中有数。

新能源车选购要仔细。消费者要多加关注新能源家用汽车的续航里程和充电条件，多角度考察对比不同品牌车型的配置性能、续航里程、售后服务、销量评价等内容，可通过到店咨询、网上搜索、自行试驾等方式，结合补贴政策、企业宣传、消费者口碑等信息综合决策。为确保购车后能够及时便捷充电，建议事先咨询所居住小区是否支持安装私人充电桩，或自行查阅居住地、办公地周边公共充电桩配套建设情况，满足日常通勤、生活出行需要。对于经常发生消费纠纷、售后服务不到位、频繁出现故障甚至造成严重事故的新能源家用汽车品牌，要谨慎选择。

注意发现问题要及时处理。车辆如遇问题且在法定的三包期内符合三包条件，应及时到有资质专业售后进行处理；一旦遇到商家说“需观察一段时间”等，消费者应尽可能要求在包修期内解决问题，避免产生不必要的自费维修费用；如需更换家用汽车配件，商家应说明更换理由，并征得消费者本人同意，消费者要查看更换配件的生产厂家名称、地址、生产日期和外包装是否完整。

注意合同签订。购车合同是保障消费者权益的重要文件。双方商定的购车金额(区分“定金”和“订金”)、车辆种类(型号、颜色、标配/选配等)、违约责任、交车时间及赠送礼品等在合同中明确列出。但是，有些经销商或者销售人员会利用合同中的漏洞来欺骗消费者。比如，有些合同中会存在一些霸王条款，被商家限制或排除了相关合法权利甚至加重相关责任。因此，在签订购车合同时，一定要仔细阅读合同条款，尤其是涉及售后服务、退换车等方面的条款。如果发现合同中存在问题，我们应该及时与经销商协商解决，避免日后产生纠纷。

理性维权，保护自身合法权益。消费者要提高消费维权意识，依法维权。妥善保存好购车发票、合同、三包凭证、服务单据、维修保养手册、交易记录等重要凭证。遇到纠纷可先与经销商沟通协商处理，还可拨打12345、12315热线进行投诉举报，也可通过司法途径及时维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)