网友反映幼儿园开设收费课程 涧西区教体局回应：立即整改

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区一幼儿园利用正常在园时间开设收费课程，报名的孩子上课，未报名的孩子在班玩耍，这样区别对待孩子，是否合理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区一幼儿园利用正常在园时间开设收费课程，报名的孩子上课，未报名的孩子在班玩耍，这样区别对待孩子，是否合理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区一幼儿园利用正常在园时间开设收费课程，报名的孩子上课，未报名的孩子在班玩耍，这样区别对待孩子，是否合理？
涧西区教体局回复：我单位已要求该幼儿园立即进行问题整改，合理进行一日活动安排，不允许在正常保教时间段内开设额外收费课程。
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