开元一号附近是否规划有绿化公园？洛龙区回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区开元大道长厦门街附近有开元一号、绿都悦府及在建的安置小区等多个大型社区，但是附近没有绿化公园等便民设置，请问是否规划有公园？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区开元大道长厦门街附近有开元一号、绿都悦府及在建的安置小区等多个大型社区，但是附近没有绿化公园等便民设置，请问是否规划有公园？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区开元大道长厦门街附近有开元一号、绿都悦府及在建的安置小区等多个大型社区，但是附近没有绿化公园等便民设置，请问是否规划有公园？
洛龙区回复：经自然资源和规划局洛龙分局核实，开元大道与长厦门街东、西南角绿地已建成公园，唐坊街与牡丹东路东北角也已规划为绿地公园，目前正在建设中。
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