快讯！洛阳市举办纪念“三八”国际妇女节114周年大会暨年度女性人物发布仪式

8日上午，洛阳市举办“致敬了不起的她”——纪念“三八”国际妇女节114周年大会暨年度女性人物发布仪式。

8日上午，洛阳市举办“致敬了不起的她”——纪念“三八”国际妇女节114周年大会暨年度女性人物发布仪式。 8日上午，洛阳市举办“致敬了不起的她”——纪念“三八”国际妇女节114周年大会暨年度女性人物发布仪式。 2023年，洛阳市广大妇女勇于拼搏、矢志奋斗，始终走在时代前列，尽展巾帼风采，涌现出一大批政治坚定、事迹突出、群众认可的先进典型。为弘扬先进、树立榜样，进一步引领和激励广大妇女坚定不移听党话、跟党奋进新征程，积极投身中国式现代化建设洛阳实践，洛阳市妇联发布年度女性人物名单，为2023年度全国、省级、市级三八红旗手(集体)，省级、市级巾帼建功标兵(文明岗)，省级、市级最美家庭代表进行颁奖。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 尚海利)