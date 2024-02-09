洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国人大代表、中国工艺美术大师郭爱和：讲好陶瓷背后的故事 推进陶瓷源“中国窑”申遗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.08 08:53

　　政府工作报告提出，要推进非物质文化遗产保护传承，深化中外人文交流，提高国际传播能力。全国人大代表、中国工艺美术大师郭爱和表示，陶瓷是中华优秀传统文化的标志，也是讲好中国故事、展示文化自信的载体。在今年的全国两会上，他提交了《关于陶瓷源“中国窑”申报世界文化遗产的建议》。

　　目前，我国有近百处陶瓷古窑址被列入全国重点文物保护单位，拥有陶瓷类中国工艺美术大师140位、陶瓷类国家级非遗项目代表性传承人数百名。

　　古窑不仅是技艺传承的印记，还有一个个生动鲜活的故事。郭爱和说，洛阳与陶瓷的渊源颇深,二里头遗址发现了中国最早的“瓷器”和烧制“陶瓷”的窑炉；东汉时期，许慎在洛阳编著了中国乃至世界第一部字典《说文解字》，其中的“瓷”特指三彩技艺。推动陶瓷源“中国窑”申报世界文化遗产名录，是打造中华文明连绵不断的探源地、实证地和体验地的重要路径。

　　“要加强全国陶瓷古窑址理论研究，从学术角度进一步提升‘中国窑’陶瓷文化的研究成果。”他表示，希望加大二里头遗址、汝窑窑址等全国陶瓷古窑址的发掘研究力度，对全国各地出土的陶瓷器物进行归类造册，深入开展科技考古，佐证生动历史细节。

　　郭爱和建议，参考借鉴中国大运河申遗的成功经验，依托全国重要文物保护单位古窑址，联动河南、河北、陕西、山东、浙江、江西、湖南、福建、江苏等地的陶瓷古窑址，以陶瓷源“中国窑”为整体申报世界文化遗产。梳理整合140位陶瓷类中国工艺美术大师等涉及的陶瓷制作技艺，将“陶瓷源—中国传统陶瓷制作技艺”申报联合国教科文组织非物质文化遗产名录。同时，在全国建设“中国窑”陶瓷博物馆群，展示各历史阶段技艺特点，举办“陶瓷源·中国窑”陶瓷艺术节、艺术展和国际巡展等，广泛开展国际研讨交流，推动陶瓷文化走向世界，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    起身时觉得头晕是贫血吗
    起身时觉得头晕是贫血吗
    起身时觉得头晕是贫血吗
        “我的孩子年龄小，我有时蹲着陪他玩，起身时会觉得头晕，是贫血吗？”
  • ·春捂要捂哪儿？捂到啥时候？
  • ·又到一年长高季，到底要不要带孩子测骨龄
  • ·守护她健康 专家献锦囊
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳都市核心区有啥新定位？全篇“干...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 提醒！电动自行车违规停放、充电将被罚
  • 同程旅行发布2024女性旅行趋势 洛阳上...
  • 结婚登记人数止降转升！洛阳市最新婚...
  • 2024年春运结束 洛阳客运总量超3100...
  • 市民购买松子回家发现是空壳 提醒大家...
  • 停暖日期临近，暖气保养需要注意这些方面
  • 出口创汇同比增长82.67%！洛阳北易加...
  • 即日起，洛阳6所学校食堂接受跨省异地...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    红梅花儿开

    舞出中国龙 舞出中国红
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605