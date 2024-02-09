全国人大代表、中国工艺美术大师郭爱和：讲好陶瓷背后的故事 推进陶瓷源“中国窑”申遗

政府工作报告提出，要推进非物质文化遗产保护传承，深化中外人文交流，提高国际传播能力。全国人大代表、中国工艺美术大师郭爱和表示，陶瓷是中华优秀传统文化的标志，也是讲好中国故事、展示文化自信的载体。在今年的全国两会上，他提交了《关于陶瓷源“中国窑”申报世界文化遗产的建议》。

政府工作报告提出，要推进非物质文化遗产保护传承，深化中外人文交流，提高国际传播能力。全国人大代表、中国工艺美术大师郭爱和表示，陶瓷是中华优秀传统文化的标志，也是讲好中国故事、展示文化自信的载体。在今年的全国两会上，他提交了《关于陶瓷源“中国窑”申报世界文化遗产的建议》。

目前，我国有近百处陶瓷古窑址被列入全国重点文物保护单位，拥有陶瓷类中国工艺美术大师140位、陶瓷类国家级非遗项目代表性传承人数百名。

古窑不仅是技艺传承的印记，还有一个个生动鲜活的故事。郭爱和说，洛阳与陶瓷的渊源颇深,二里头遗址发现了中国最早的“瓷器”和烧制“陶瓷”的窑炉；东汉时期，许慎在洛阳编著了中国乃至世界第一部字典《说文解字》，其中的“瓷”特指三彩技艺。推动陶瓷源“中国窑”申报世界文化遗产名录，是打造中华文明连绵不断的探源地、实证地和体验地的重要路径。

“要加强全国陶瓷古窑址理论研究，从学术角度进一步提升‘中国窑’陶瓷文化的研究成果。”他表示，希望加大二里头遗址、汝窑窑址等全国陶瓷古窑址的发掘研究力度，对全国各地出土的陶瓷器物进行归类造册，深入开展科技考古，佐证生动历史细节。

郭爱和建议，参考借鉴中国大运河申遗的成功经验，依托全国重要文物保护单位古窑址，联动河南、河北、陕西、山东、浙江、江西、湖南、福建、江苏等地的陶瓷古窑址，以陶瓷源“中国窑”为整体申报世界文化遗产。梳理整合140位陶瓷类中国工艺美术大师等涉及的陶瓷制作技艺，将“陶瓷源—中国传统陶瓷制作技艺”申报联合国教科文组织非物质文化遗产名录。同时，在全国建设“中国窑”陶瓷博物馆群，展示各历史阶段技艺特点，举办“陶瓷源·中国窑”陶瓷艺术节、艺术展和国际巡展等，广泛开展国际研讨交流，推动陶瓷文化走向世界，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）