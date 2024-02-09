全国人大代表，中国一拖党委书记、董事长刘继国：推动农机装备产业创新 加快形成新质生产力

以新质生产力绘就时代好“丰”景，推动农机装备产业高质量发展是重要途径。今年全国两会期间，全国人大代表，中国一拖党委书记、董事长刘继国围绕在农机装备产业领域加快形成新质生产力提出建议，受到广泛关注。

以新质生产力绘就时代好“丰”景，推动农机装备产业高质量发展是重要途径。今年全国两会期间，全国人大代表，中国一拖党委书记、董事长刘继国围绕在农机装备产业领域加快形成新质生产力提出建议，受到广泛关注。

作为我国农机龙头企业中国一拖的“掌门人”，刘继国长期密切关注我国农机装备产业发展情况。在他看来，经过20余年发展，我国农机装备已取得长足进步，但在农业机械化水平不断提升的同时，整体产业发展还面临产品利润水平偏低、“卡脖子”技术领域仍然存在等难题。

为推动我国农机装备产业加快形成新质生产力，刘继国建议，应从整体产业层级统筹考虑，推动财税政策和产业政策共同发力，减轻农机装备企业负担，促进产业高质量发展，具体包括：进一步降低农机具增值税税率，减轻企业税务负担，使其可以将更多资金投入到技术研发中；出台土地相关税费减免政策；提高先进制造业研发费加计比例，进一步激发企业创新热情，从而加速缩小国产品牌和进口品牌的技术差距。

推动农机装备产业加快形成新质生产力，应在高端化、智能化、数字化、绿色化等方面下功夫、求突破、见实效。除了通过强化顶层设计鼓励生产端加快创新，刘继国表示，还应通过深化实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式，支持引导消费端购置使用先进适用的农业机械，从而加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实现乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

为持续推进我国农业机械化现代化发展，确保“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”，刘继国还建议，应增强农机工业创新发展能力，推进农业机械化向全程全面高质高效转型升级，持续推进农机行业规范发展，同时加快商品化进程和农机工业信息化建设，通过信息资源拓展与整合，构建国家层面智慧农业信息化产业协同平台，进一步提升粮食安全水平。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周双雪）