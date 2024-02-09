河南队将迎新赛季首个主场比赛 洛阳球迷吹响集结号

中超联赛明日将举行第二轮赛事，河南俱乐部酒祖杜康队(简称河南队)将迎来新赛季首个主场比赛，对手是梅州客家队。记者昨日获悉，洛阳球迷吹响集结号，将赴航海体育场为河南队加油助威。

中超联赛明日将举行第二轮赛事，河南俱乐部酒祖杜康队(简称河南队)将迎来新赛季首个主场比赛，对手是梅州客家队。记者昨日获悉，洛阳球迷吹响集结号，将赴航海体育场为河南队加油助威。

“上一轮客场远征青岛队，河南队展现出昂扬的斗志和顽强的精神。”在现场观战的洛阳资深球迷“老曹”说，河南队差一点儿就可以全取3分，门前混战等机会没有把握住，略显可惜。

“新赛季第一场比赛，肯定不会一帆风顺，我们看到了球队的进步，也发现了球队有待提升的地方。”球迷张新利说，球员的短传配合多了，传控打法正逐渐成形，只是缺少磨合时间，球员间不够默契，相信随着中超联赛的延续，球队表现会越来越好。

“明天的比赛，我们会到现场加油助威，欢迎更多洛阳球迷报名前往。”洛阳球迷协会秘书长胡妙生说，梅州客家队在第一轮比赛中以0∶2不敌上海申花队，该队本赛季的目标仍是保级，阵容较上个赛季变化不大，处中下游水平，河南队有望在主场取得新赛季首胜，期待队员们创造佳绩。

明日10：50，洛阳球迷协会助威团将在南昌路与九都路交叉口西北侧(京东五星电器门口)集合，有意前往观赛的球迷可拨打报名电话：13603960496。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）