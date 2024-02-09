未来几天洛阳多晴好天气 早晚气温较低注意保暖

今日晴天间多云，西北风3级左右转偏东风2级~3级，气温-2℃~13℃。
今日晴天间多云，西北风3级左右转偏东风2级~3级，气温-2℃~13℃。
未来几天我市多晴好天气，气温较前期明显回升，不过早晚气温较低，大家仍要注意保暖。
最近几天天气预报
今日：晴天间多云，西北风3级左右转偏东风2级~3级，气温-2℃~13℃。
明日：晴天间多云，东南风2级~3级，气温0℃~17℃。
10日(周日)：多云间阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温3℃~15℃。
11日(周一)：晴天间多云，气温5℃~20℃。
12日(周二)：晴天到多云，气温2℃~17℃。
13日(周三)：多云间晴天，气温5℃~19℃。
14日(周四)：多云到阴天，气温7℃~18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
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