昨日，在经久不息的掌声和咔咔的快门声中，一位位“三八”妇女节受表彰人员着汉服、走红毯，迎接属于她们的“荣耀时刻”。
昨日，在经久不息的掌声和咔咔的快门声中，一位位“三八”妇女节受表彰人员着汉服、走红毯，迎接属于她们的“荣耀时刻”。
昨日，在经久不息的掌声和咔咔的快门声中，一位位“三八”妇女节受表彰人员着汉服、走红毯，迎接属于她们的“荣耀时刻”。当日上午，老城区举行纪念第114个“三八”国际妇女节表彰大会，为“三八”红旗集体、巾帼文明岗、“三八”红旗手、巾帼建功标兵、优秀妇女工作者、优秀平安(和睦)家庭获奖人员颁奖。活动通过表彰身边敬业奉献、拼搏进取、孝亲敬老、自强自立、崇德向善的杰出女性，彰显榜样的力量，展现新时代老城妇女的优秀品质和巾帼风采。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 石智卫 郭婉明 摄）
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