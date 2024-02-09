余姗姗：助力乡村蹚出电商新赛道

昨日，洛阳闪迅集团董事长余姗姗应邀到一家单位授课，讲述自己的创业经历和成功经验。

昨日，洛阳闪迅集团董事长余姗姗应邀到一家单位授课，讲述自己的创业经历和成功经验。

2011年3月，余姗姗放弃在上海外企工作的高薪待遇，随军来到洛阳，“来到洛阳，我就喜欢上了这里，我发现洛阳的创业氛围很好。”2013年，余姗姗拿出仅有的10万元积蓄，创办闪迅电商，助力传统企业向电商转型。2015年，她创办了电商职业学校，为洛阳各县区培育电商人才，培训中她发现光通过培训不能有效带动创业就业，2016年创办了闪迅科技，开启了“电商人才培养+产业转型升级”新模式，通过专业团队“培训+孵化”“品牌+运营”陪伴式服务，指导村镇和村民，把乡村的产品和口碑带出去。

依托平乐牡丹画产业、庞村钢制家具产业，余姗姗成功创建了洛阳首批淘宝村，探索出淘宝村“政府＋服务商”模式。在余姗姗及其团队的运营下，我市一大批富有地域特色的淘宝村、淘宝镇相继成立，村民只要一部手机，就可以让田间地头的农特产品通过“云端”对接千家万户。

在余姗姗的帮助下，不少村民通过直播带货实现增收。“原来，我自己在淘宝上开了家店，效益不好。后来，余总帮我们培训主播、选产品、谈价格，我们通过抖音、快手等平台直播，效益提高了不少。”孟津区电商主播郭玉倩说。

余姗姗还将成功经验“复制”到其他地区，目前已在全国创办64家淘宝村，带动乡村创业就业5万余人次。

去年，闪迅集团与孟津区相关部门合作，倾力打造“孟津田园”品牌。“我们将充分挖掘孟津文化特色，整合特色产业及产品，优化产业结构，搭建乡村振兴人才梯队，为全市乡村振兴贡献力量。”余姗姗表示。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚海利）