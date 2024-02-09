朱滢：优质服务让养老更安心

昨日，在位于西工区凯旋东路80号院的市府院社区养老服务中心，负责人朱滢正认真整理社区老年人的健康档案。“过年期间，不少老人被子女接走同住，现在陆续回来了。我们提前摸清老人身体情况，才能提供精准的服务。”朱滢说。

昨日，在位于西工区凯旋东路80号院的市府院社区养老服务中心，负责人朱滢正认真整理社区老年人的健康档案。“过年期间，不少老人被子女接走同住，现在陆续回来了。我们提前摸清老人身体情况，才能提供精准的服务。”朱滢说。

朱滢今年49岁，早年在北京打拼。2011年，为照顾生病的母亲，她毅然决定返乡创业。瞅准养老服务行业的发展潜力，她干过社区养老、居家养老、智慧养老，一直深耕养老服务领域。

“刚开始做时，养老服务还是新兴行业。”朱滢说，在入户走访时她发现，老人大多对养老服务缺少认知，只知道老了可以去养老院。朱滢明白，开展养老服务，需要先从转变老人养老观念做起。

后来，朱滢结合外出学习经验和本地实际，总结出“快乐养老”理念，并向老人广泛宣传。为满足老人实际养老需求，朱滢带领员工开发老人迫切需要的助餐、助浴等基础服务，还帮助老人制定养老规划，开发唱歌、书法、摄影等课程，丰富老人日常生活。

在朱滢及其团队的努力下，社区老人养老观念逐渐发生转变。“在家门口养老，一点也不比去养老院差。我走几步路就到了，不仅解决了就餐问题，还结识了不少朋友。”该社区居民王奶奶说。

随着被越来越多老人认可，朱滢负责管理的养老机构数量也从最初的18个发展到现在的100多个，带动200多名女性就业。

为优化养老服务管理，朱滢还通过技术团队，开发智慧养老App及适老化小程序，在居家养老老人家中张贴“养老服务管家”二维码，用户微信扫码即可实现与养老护理员通话，寻求相关服务。“我们将持续推出优质服务，让老人安心养老。”她坚定地说。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图）