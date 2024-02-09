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精密装联中心：“巾帼红”守护“航空蓝”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.08 08:37

　　昨日，在中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所(简称航空工业光电所)自动化精密电子装联中心(简称精密装联中心)，一群“娘子军”正神情专注地进行某型电路板回流焊接工作。

　　精密装联中心主要负责航空工业光电所精密光电产品的装联及测试工作，女员工有40多名，占比近70%。

　　“航空装备复杂精密，一块小小的电路板上可能有上千个器件，对工艺的集成性、可靠性、一致性要求极高。”该中心技术专家李丽苹介绍，女员工以特有的耐心、细心、专注和严谨，在行业领域独树一帜。

　　有一次，某航空装备任务由精密装联中心负责，装备研制周期短，还有大量关键技术需要攻关。精密装联中心的“娘子军”胆大心细，提出全新的装联方法，用匠心巧手精准测绘、量体裁衣，不仅按时圆满地完成了任务，还取得多项专利成果。

　　面对国家重大民机工程要求，这群“娘子军”加班加点，历时3个月昼夜奋战，顺利通过国际航空航天认证；国产大飞机C919成功交付，航空工业光电所为其配套关键设备，其中也凝结了精密装联中心“娘子军”的心血……

　　多年来，精密装联中心取得数十项科技创新成果，获得国家、省、市级多项荣誉。以蓝天为底，以手作笔，她们满腔报国热忱“绣绘”出精良的航空装备，讲述着航空女将建功新时代的故事。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 赵桂花 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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