王佳平：靠科技创新打破国外技术垄断

昨日，走进中钢洛耐洛新基地生产车间，工人们正铆足干劲抓进度、赶订单，一派繁忙的景象。“正在生产的是先进碳化硅功能耐火材料，目前已远销海外20余个国家。”中钢洛耐院技术专家王佳平说。

昨日，走进中钢洛耐洛新基地生产车间，工人们正铆足干劲抓进度、赶订单，一派繁忙的景象。“正在生产的是先进碳化硅功能耐火材料，目前已远销海外20余个国家。”中钢洛耐院技术专家王佳平说。

自2011年从北京科技大学毕业入职中钢洛耐院以来，王佳平十年如一日坚守在技术开发一线。她主导研发的先进碳化硅功能耐火材料不仅打破国外技术垄断，还实现了科技成果的产业化。

垃圾焚烧发电可以将垃圾进行无害化、减量化、资源化处理，助力节能减排。“然而在此前，作为垃圾焚烧发电装置中最为关键的导热材料，先进碳化硅功能耐火材料制备技术长期被国外垄断，制约了我国垃圾焚烧发电产业的发展。”王佳平说。

2013年，凭着“初生牛犊不怕虎”的精神，王佳平担任先进碳化硅功能耐火材料研发项目的负责人，向行业技术壁垒发起冲击。

失败、试验、再失败、再试验……王佳平带领团队进行了数百次设备参数的调整与改进，历经上千个黑夜与白昼的实验室坚守，最终在先进碳化硅功能耐火材料的制备核心技术上获得突破。

在此基础上，王佳平又带领团队研发出一系列促进垃圾焚烧发电效率提升的先进技术，这不仅为国内垃圾焚烧发电行业带来了巨大的经济效益，还助力了企业绿色化转型，推动环保事业发展。

2023年，王佳平获得洛阳首届卓越工程师称号，并成为唯一获得该称号的女性科技工作者。“只有坚持自主创新，掌握核心技术，企业才有底气，国家才有尊严。”王佳平说，在未来的工作中将始终把创新摆在首要位置，坚持以科技创新助力绿色低碳转型发展。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 刘春红 文/图）