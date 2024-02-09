洛轴科技：“双线变七线”背后的“零增长”

日前，洛阳LYC汽车轴承科技有限公司里一片繁忙景象。在去年落成的智能生产车间内，随着机械手不停挥舞，AGV小车来去自如，热处理、车削、研磨、装配一气呵成，一套套新能源汽车轮毂轴承接连“走”下生产线。

“双线变七线”，产能创新高！

日前，洛阳LYC汽车轴承科技有限公司里一片繁忙景象。在去年落成的智能生产车间内，随着机械手不停挥舞，AGV小车来去自如，热处理、车削、研磨、装配一气呵成，一套套新能源汽车轮毂轴承接连“走”下生产线。

自今年农历正月初五以来，企业开工即满产，除每月一次定期检修外，其生产线时刻不停。今年前两个月，企业连续创下月产24万套的优异成绩，与去年相比增长30%。

年初，向来是汽车相关产业的淡季。淡季不淡，洛轴科技靠的是勇抓风口的底气。

作为全省首家和独家轮毂轴承制造企业，洛轴科技自2020年起重点围绕新能源汽车轮毂轴承开展研发，目前已成功配套国内多家新能源汽车龙头企业。随着近年新能源汽车市场持续火热，洛轴科技订单不断，早早陷入“幸福的烦恼”，企业不断扩产增量，生产线从原先的2条增至7条。

“其中，一期2条生产线已于去年正式投用，后续5条正在调试运行，预计本月底实现‘七线齐发’，加上原有生产线，整体月产能将突破百万套！”洛轴科技副总经理都玉辉言语间满是自豪感。

颇有意思的是，企业“双线变七线”，员工数量增长则为零。

由于打造了国内自动化程度最高的轮毂轴承生产线，洛轴科技以建设“黑灯工厂”为目标，大量应用关节机器人、桁架机械手、视觉识别辅助设施等，实现了全自动生产。在从毛坯来料到成品下料的生产全流程中，企业不再设置作业员、检查员，此前配备的数名设备调整人员可在新生产线作业，因此不需要增加员工数量。

除了告别昔日“产量翻番，员工翻番”的不良增长，企业在生产扩能中还增加了新的内容。据了解，此次增加的5条生产线中，有1条为此前打造的国内节拍最快生产线，整线节拍为15秒左右。另外数条生产线虽节拍略慢，但在柔性生产上颇具亮点，能够实现不同产品生产的快速调节。

“不同车企的产品在制造过程中有一定区别，通过此次生产线建设，我们将大大增强企业的生产调节能力，从而实现生产效率进一步提高。”都玉辉说。

站在风口之上，洛轴科技去年产能同比增长120%。根据规划，今年企业除了积极扩大产能，还将实施创新战略，在产品品类方面深耕，力争研发一批新产品，为洛阳轴承产业高质量发展赋予更多内涵。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯）