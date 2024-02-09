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全国三八红旗手、河南科技大学副校长侯小改：探寻国色矮化路径 解析天香背后密码
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.08 08:13
侯小改(右二)耐心指导学生

　　“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。”洛阳牡丹的华美绽放离不开科研工作者的辛勤浇灌。日前，河南科技大学副校长、农学院/牡丹学院院长侯小改教授凭借在牡丹研究领域的突出贡献，获评全国三八红旗手。

　　牡丹矮化盆栽 让国色“飞”入寻常百姓家

　　昨日，在河南科技大学农学院/牡丹学院实验室见到侯小改时，她正在耐心地指导学生们进行实验操作，仔细查看组培室内组培苗的生长情况。

　　侯小改说，牡丹作为传统名花，此前多在园子里种植，后来才慢慢开始在花盆内栽培，由于株型高大，不便携带，制约了牡丹盆花产业的发展。“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”这句古诗既表达了人们对牡丹的喜爱，又说明牡丹无法走进寻常百姓家，以及它的花期之短。

　　基于此，牡丹矮化和花期调控成了侯小改研究的重点领域。以前，洛阳牡丹盆花销售主要以年宵花为主，牡丹文化节前后，游客来洛阳只能看花、不能买花，是行业发展的一大痛点。“我们希望通过牡丹矮化研究发展微型牡丹盆花，让牡丹可以轻松放进后备厢，坐高铁携带也方便，带回家可置于案头。未来，这绝对是个大市场。”侯小改神采奕奕地说。

　　经过不断摸索，侯小改团队掌握了牡丹矮化盆栽技术，参与完成了“名优花卉矮化分子、生理、细胞学调控机制与微型化生产技术”，这一研究获国家科技进步二等奖。目前，该技术已得到推广应用，相关矮化牡丹盆栽产品也通过直播带货等方式销往全国各地。

　　相传，女皇武则天曾下旨令园中百花迎寒齐放，唯有牡丹干枝枯叶，傲然挺立。侯小改则通过多年研究，创新了牡丹盆花周年开花调控关键技术，为牡丹盆花提质增效提供了有力技术支撑。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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