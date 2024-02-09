春光烂漫三月天

牡丹花开的季节越来越近啦！

文明实践我参与 我为花城添光彩

我市广泛开展主题新时代文明实践活动

用实际行动让花更香、心更暖、城更美！

为迎接即将到来的第41届中国洛阳牡丹文化节，充分展现洛阳市“千年古都牡丹花城”良好城市形象，全方位提升城市承载力、亲和力和感召力，大力培育和践行社会主义核心价值观，即日起，洛阳市文明办启动“文明实践我参与 我为花城添光彩”活动。

此次活动设置“沉浸文旅我来做”“暖心接送我服务”“免费讲解我参与”“美化家园我添彩” “安全出行我劝导” “文明餐桌我倡议”六大主题。活动期间，全市各地将广泛发动社区、街道等结合自身实际、优势特色，策划开展相关文明实践活动。

为引导广大市民积极参与此次活动，各地将采用志愿服务时长兑换积分的“积分制”方法对活动参与者进行激励，表现优异且积分排名靠前的参与者，将有机会受邀参加第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式。

活动期间，洛阳市文明办还会在活动参与者中随机抽取“幸运儿”，向其赠送礼品。活动结束后，各地将根据服务时长、服务内容等对活动参与者进行综合评定，为其颁发相关荣誉证书。

交警联手志愿者 街头劝导文明出行

连日来，洛阳市公安局交警支队三大队联合中国民用航空飞行学院洛阳分院学生志愿者，在重点路口开展文明交通劝导活动，引导市民自觉遵守交通安全法律法规，提高自我保护意识和安全意识。

早高峰时段，交警与志愿者相互配合维护交通秩序，对不按规定车道行驶、不佩戴安全头盔及行人不走人行横道等不文明交通行为进行劝导，并积极进行文明交通宣传。

市民捐献造血干细胞，救助外地6岁血液病患儿

3月6日，洛阳市老城区市民严先生在洛阳市中心医院成功捐献153毫升造血干细胞混悬液，用于救助外地一名6岁血液病患儿，成为洛阳市第53例造血干细胞捐献者。

2020年，严先生申请加入中国造血干细胞捐献者资料库。今年1月，他接到红十字会通知，与一名血液病患者匹配成功，符合造血干细胞捐献条件。

“能有机会帮助他人延续生命，是我的荣幸。”严先生说，希望更多人加入造血干细胞捐献者队伍，为需要帮助的患者送去生命的希望。

弘扬雷锋精神，垃圾分类在行动

近日，洛阳市环境卫生服务中心在隋唐城遗址植物园、瀍河区邻里中心等处开展“弘扬雷锋精神，垃圾分类在行动”志愿宣讲活动，普及生活垃圾分类知识，引导居民树立垃圾分类新风尚。

塑料瓶属于可回收垃圾，纸巾、烟头属于其他垃圾……在活动现场，志愿者们详细讲解了生活垃圾分类的重要意义以及注意事项，并通过分类捡垃圾环节让理论变实践。

发放垃圾分类宣传页，开展趣味小问答、小游戏等，活动现场，志愿者们为参与互动的居民准备了精美礼品，并一一解答对于垃圾分类标准的疑问，通过丰富形式吸引更多居民参与到垃圾分类中，营造人人参与垃圾分类的良好氛围。

表彰先进典型，倡树文明新风

为了进一步深化精神文明建设，充分发挥先进典型的示范带动作用，营造乡风文明、和谐有序的良好氛围，3月7日，横水镇举行2023年度精神文明建设工作先进人物表彰大会，对2023年度“十星级文明户”“好媳妇”“好婆婆”等50名先进人物进行集中表彰嘉奖。

活动在横水社区排鼓队的排鼓表演中拉开帷幕，工作人员为先进人物颁发了荣誉证书，并发放了奖励物品。通过表彰先进，引导群众向典型榜样学习，营造“当先进光荣、学典型提升”的良好氛围，达到“选树一批，带动一片”的效果。

活动现场还演出了由横水中心校、横水社区及红桥村带来的精彩文艺表演，充分彰显横水群众向上向善的精气神。

下一步，横水镇将以此次表彰活动为契机，常态化开展评选活动，组织开展先进典型事迹宣讲，推动全镇精神文明建设提质增效，为乡风民风建设打下坚实基础。

洛龙区关林街道开展“学雷锋 我行动”文明实践主题活动

为营造文明和谐、互助友爱的良好辖区氛围，近日，洛龙区关林街道新时代文明实践所联合洛阳关林管理处在关林景区开展志愿服务活动。

活动当天，辖区志愿者们身穿红马甲，清扫路面，打扫景区环境。部分志愿者在景区门口支起了小桌子，为游客们免费提供热水和讲解服务。活动中，大家还向游客发放文明旅游宣传手册、消防安全宣传手册，耐心讲解各类旅游信息，提醒游客们健康绿色出行，共同维护景区秩序。伴随着志愿者们的行动，文明的种子随风播撒到辖区各处。

来源：洛报融媒记者 刘嘉仪 张光辉 王博东 谢娜娜 通讯员 石智卫 郭燕 董玉婕 崔增光 宗建强 孟津区横水镇 今日头条客户端④