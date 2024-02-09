三八妇女节，洛阳多个景区对女性游客免门票

明天就是“三八”国际劳动妇女节，洛阳多家景区推出优惠政策，女性游客免门票！ 明天就是“三八”国际劳动妇女节，洛阳多家景区推出优惠政策，女性游客免门票！ 隋唐洛阳城景区 活动时间：2024年3月8日(周五) 活动内容：“妇女节”当天，女性游客可免费游览隋唐洛阳城景区，男士可享半价门票优惠。 活动地点：隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池) *注：九洲池夜游不参与免票与半价优惠活动。 龙门博物馆 活动时间：2024年3月8日(周五) 活动内容：“妇女节”当天，龙门博物馆对女性游客免费开放。同时，3月8日、9日15时，该博物馆还将推出公益讲解。 活动地点：龙门博物馆是国家二级博物馆，也是河南省第一家非国有博物馆，位于龙门石窟风景区北出口附近，开放时间为9：00至17：00，闭馆时间为17：30。 鸡冠洞 活动时间：2024年3月8日(周五) 活动内容：女士免门票，男士半价优惠(景区门票门市价80元/每人) 咨询电话：0379-66890998 重渡沟 活动时间：2024年3月8日(周五) 活动内容：女士免门票，男士半价优惠(景区门票门市价120元/人，需购买5元保险)。 咨询电话：0379-66685666 王府竹海 活动时间：2024年3月8日至3月10日 活动内容：女士免门票，男士半价优惠(需购买5元景区保险)。 咨询电话：0379-67886888 天河大峡谷 活动时间：2024年3月8日至3月10日 活动内容：女士免门票(景区门票门市价65元/人，需购买5元景区保险) 咨询电话：0379-66636666 下一页 尾页 [1] [2]