3月9日来洛阳荆紫仙山，邂逅桃花奇缘。
3月9日来洛阳荆紫仙山，邂逅桃花奇缘。
好消息！
一场春日桃花盛宴
即将盛大开启
“遇见荆紫仙山·邂逅桃花奇缘”
2024年洛阳荆紫仙山
第十届黄河桃花文化旅游节
将于3月9日(本周六)
盛大开幕！
春风有信，花开有期
山水之境荆紫仙山
三月花海如潮，春色满山
粉嫩的桃花簇拥着枝头
倾诉着春天的温柔
是时候一起“上春山”
赴一场春日的浪漫花事～
3月9日上午10:00，一场约90分钟的桃花节开幕式，将在荆紫仙山景区大门口举行，一场精彩纷呈的歌舞文体表演也将浪漫上演。
开幕式现场，您将看到美轮美奂的“桃花红了”开场舞表演，轻歌曼舞，奏响一曲春日悠扬；桃花树下，演员用古筝弹奏，再现经典名曲的韵律风华。
更有桃花酒肆美酒飘香，桃花岛上仙女蹁跹，邀您共享诗意时光，演绎春日的活色生香。
优惠政策
适逢节日来临，荆紫仙山推出惊喜福利
2024年3月8日-3月10日，全国女性朋友可免门票进入景区赏桃花(需购买5元保险)。
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