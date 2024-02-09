3月9日来洛阳荆紫仙山，邂逅桃花奇缘。 好消息！ 一场春日桃花盛宴 即将盛大开启 “遇见荆紫仙山·邂逅桃花奇缘” 2024年洛阳荆紫仙山 第十届黄河桃花文化旅游节 将于3月9日(本周六) 盛大开幕！ 春风有信，花开有期 山水之境荆紫仙山 三月花海如潮，春色满山 粉嫩的桃花簇拥着枝头 倾诉着春天的温柔 是时候一起“上春山” 赴一场春日的浪漫花事～ 3月9日上午10:00，一场约90分钟的桃花节开幕式，将在荆紫仙山景区大门口举行，一场精彩纷呈的歌舞文体表演也将浪漫上演。 开幕式现场，您将看到美轮美奂的“桃花红了”开场舞表演，轻歌曼舞，奏响一曲春日悠扬；桃花树下，演员用古筝弹奏，再现经典名曲的韵律风华。 更有桃花酒肆美酒飘香，桃花岛上仙女蹁跹，邀您共享诗意时光，演绎春日的活色生香。 优惠政策 适逢节日来临，荆紫仙山推出惊喜福利 2024年3月8日-3月10日，全国女性朋友可免门票进入景区赏桃花(需购买5元保险)。 [3] 下一页 尾页 [1] [2]