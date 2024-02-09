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3月9日来洛阳荆紫仙山 邂逅桃花奇缘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.07 19:28

好消息！

一场春日桃花盛宴

即将盛大开启

“遇见荆紫仙山·邂逅桃花奇缘”

2024年洛阳荆紫仙山

第十届黄河桃花文化旅游节

将于3月9日(本周六)

盛大开幕！

春风有信，花开有期

山水之境荆紫仙山

三月花海如潮，春色满山

粉嫩的桃花簇拥着枝头

倾诉着春天的温柔

是时候一起“上春山”

赴一场春日的浪漫花事～

　　3月9日上午10:00，一场约90分钟的桃花节开幕式，将在荆紫仙山景区大门口举行，一场精彩纷呈的歌舞文体表演也将浪漫上演。

　　开幕式现场，您将看到美轮美奂的“桃花红了”开场舞表演，轻歌曼舞，奏响一曲春日悠扬；桃花树下，演员用古筝弹奏，再现经典名曲的韵律风华。

　　更有桃花酒肆美酒飘香，桃花岛上仙女蹁跹，邀您共享诗意时光，演绎春日的活色生香。

　　优惠政策

　　适逢节日来临，荆紫仙山推出惊喜福利

　　2024年3月8日-3月10日，全国女性朋友可免门票进入景区赏桃花(需购买5元保险)。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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