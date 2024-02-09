停暖日期临近，暖气保养需要注意这些方面

目前距离洛阳市正式停暖越来越近，暖气即将“退休”。为了让暖气来年继续为我们服务，记者请教供热企业的专家，为大家总结了一些暖气保养的注意事项。

目前距离洛阳市正式停暖越来越近，暖气即将“退休”。为了让暖气来年继续为我们服务，记者请教供热企业的专家，为大家总结了一些暖气保养的注意事项。

专家表示，停止供热前，用户无须特别准备，暖气保养可在供热期结束后进行。

供热结束后，可以首先给暖气做个全面“体检”，仔细检查暖气片、管道等有没有破损、渗漏的情况。

由于热胀冷缩的原理，供热期结束前后的温度变化可能导致部分暖气阀门或管道连接处出现滴漏。一旦发现此类问题，请您立即联系供热企业或物业公司，由专业人员关闭入户阀门。若您家中长时间无人，建议自行关闭室内阀门，以防万一。

其次，供热期结束后，暖气片和管道中的水并不会被排空。相反，供热企业会对管网进行带压充水保养，这是为了保持管网的稳定性和延长使用寿命。如果您计划检修室内采暖设施，切记先拨打热线电话联系供热企业或物业公司，待工作人员关闭入户阀门后再进行维修，以免因操作不当造成漏水，给您带来不必要的损失。

部分市民有这样的疑问：既然暖气不再使用，那么是否可以将里面的水排空？

对此，专家明确表示，不建议这样做。这是因为暖气片和管道中的水是经过特殊处理的软化水，它能够有效防止空气对暖气片和管道的腐蚀，从而延长它们的使用寿命。

此外，地暖用户还需特别注意，供热结束后应自行清理过滤网，以确保下一个供热期的顺畅运行。对于使用年限过久的暖气片，也应及时维修或更换，避免在下一个供热期出现安全问题。上一个采暖期采暖效果不好的，建议您检查、清理家中的采暖设施。

最后，随着室内温度的逐渐下降，建议您和家人提前准备好衣物、被褥等保暖物品，确保度过一个舒适的春季。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然）