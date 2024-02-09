6000余人参与！洛龙区女子专场招聘会人气火爆

3月7日下午，洛龙区正大国际广场人潮涌动。这里正在举行洛龙区2024年春风行动正大社区暨“春风送岗 巾帼同行”女子专场招聘会，共有83家参会企业提供3479个工作岗位。 3月7日下午，洛龙区正大国际广场人潮涌动。这里正在举行洛龙区2024年春风行动正大社区暨“春风送岗 巾帼同行”女子专场招聘会，共有83家参会企业提供3479个工作岗位。 计算机、房地产、餐饮娱乐、教育培训、酒店管理、家居汽车……记者在现场看到，招聘企业涉及多个领域，通过亮薪资、拼福利等方式广招贤才，涵盖行政、客服、主播、销售、财务、管培生等丰富岗位。 除招聘区外，现场还设置有政策咨询、就业创业指导、技能培训、法律解答、青年交友等多个专区，提供“立业+成家+法律维权”等一条龙服务，全方位助力女性就业创业。据悉，本场招聘会吸引6000余人现场参与，13479人次观看“直播带岗”求职，1235人初步达成就业意向。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 高亚琳 文/图）