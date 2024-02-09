结婚登记人数止降转升！洛阳市最新婚姻大数据出炉

2023年，洛阳市婚姻登记情况如何？洛阳人平均结婚年龄是多大？7日，记者从洛阳市民政局获悉，2023年全市婚姻登记大数据出炉。与2022年相比，2023年全市结婚、离婚人数均呈上升趋势。

2023年，洛阳市婚姻登记情况如何？洛阳人平均结婚年龄是多大？7日，记者从洛阳市民政局获悉，2023年全市婚姻登记大数据出炉。与2022年相比，2023年全市结婚、离婚人数均呈上升趋势。

结婚登记人数止降转升

2023年全市共办理结婚登记39140对，离婚登记13314对。

洛阳市民政局社会事务科工作人员介绍，2022年全市共办理结婚登记33303对，离婚登记10428对。2012年至2022年，洛阳市办理结婚登记的人数逐年下降。

“2023年全市结婚登记人数止降转升，与洛阳近年来打造青年友好型城市，不断吸引年轻人来洛阳就业、创业，在此完成人生大事有一定关系。”该工作人员说，此外，受疫情影响，很多年轻人的婚恋需求被积压。2023年，一些年轻人抓紧谈对象，赶在2023年结婚。

结婚年龄段集中在25岁至29岁

数据显示，2023年洛阳市结婚登记平均年龄为男性31.51岁，女性30.2岁，其中：

20岁至24岁占结婚登记申请总数的19.21%

25岁至29岁占结婚登记申请总数的40.18%

30岁至34岁占结婚登记申请总数的20.96%

35岁至39岁占结婚登记申请总数的7.03%

40岁及以上占结婚登记申请总数的12.62%

“以上数据说明，25岁至29岁年龄段的新人是结婚的主力军。”洛阳市民政局社会事务科工作人员说，20岁至34岁结婚登记共占比80.35%，这也意味着，大龄男女青年择偶困难的情况确实存在。