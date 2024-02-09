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依法依规讲解！洛阳市文旅部门发布导游讲解服务提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.07 18:41

　　日前，洛阳市文广旅局发布关于依法依规从事导游讲解服务的提示，进一步规范洛阳市导游讲解服务和执业行为，为来洛游客营造舒心的旅游环境。

　　导游应当接受旅行社委派为旅游者提供服务。《中华人民共和国旅游法》明确规定，导游和领队为旅游者提供服务必须接受旅行社委派，不得私自承揽导游和领队业务。导游是从业人员，不是经营主体，导游私自揽客的行为属于违规行为，将受到相应处罚。

　　A级旅游景区讲解员有明确规定。《河南省旅游条例》对A级旅游景区讲解员做出了明确规定：“A级旅游景区实行讲解员服务制度，讲解员应当经过培训后上岗，并佩戴景区统一制发的讲解员标识”。不符合以上要求的人员不得以讲解员身份在A级旅游景区从事讲解服务。

　　无证从事导游讲解服务将受处罚。《导游管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事导游活动，必须取得导游证。无证从事导游讲解服务属于违规行为，将受到相关处罚。

　　从事导游执业活动要落实持证上岗规定。《导游管理办法》规定，导游在执业过程中应当携带电子导游证、佩戴导游身份标识，并开启导游执业相关应用软件。导游执业过程中须严格贯彻落实相关规定，违规将按照相关规定给予处罚。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 胡天亮）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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