同程旅行发布2024女性旅行趋势 洛阳上榜女性国内长线游热门目的地

日前，同程旅行发布了《2024中国女性旅行趋势报告》，洛阳上榜2024女性国内长线游热门目的地。

日前，同程旅行发布了《2024中国女性旅行趋势报告》，洛阳上榜2024女性国内长线游热门目的地。

数据显示，在旅游消费持续火热的当下，广大女性旅游爱好者的消费偏好越来越多元化。对于喜欢热闹与潮流的“95后”及“00后”女性而言，“网红”目的地依然是“打卡”首选。

《报告》预测，今年比较受女性青睐的国内长线游目的地主要有大理、成都、重庆、西安、长沙、苏州、杭州、厦门、三亚、洛阳等。《报告》数据显示，女性的文旅消费意愿显著高于男性，女性用户全年消费2次以上的比例高达55.4%。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）