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2024年春运结束 洛阳客运总量超3100万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.07 18:40

　　2024年春运已落幕。近日，洛阳市交通运输局公布的相关数据显示，洛阳客运总量超3100万人次，其中地铁、公交客运量均突破千万人次。

　　“数”说洛阳春运

　　2024年春运从1月26日开始，截至3月5日，共计40天。据了解，40天内，全市多种交通运输平台总客运量超过3100万人次。

　　●公交排名第一：全市投入公交车5.21万辆，运营班次9.07万次，客运量达1301.94万人次，同比增加36.21%。

　　●地铁排名第二：客运量达1017.69万人次，同比增加67.94%。

　　●出租汽车(包括出租车、网约车等)排名第三：全市投入出租汽车26.41万辆，客运量452.81万人次，同比增加49.76%。

　　据介绍，洛阳市铁路旅客吞吐量达到192.63万人次，同比增加43.58%；全市投入公路营运客车5.61万辆，客运量164.52万人次，同比减少12.34%；航空旅客吞吐量11.71万人次，同比增加2.80%。

　　今年春运期间，洛阳市高速公路站口出入车辆累计209.62台次，同比增加23.63%。其中，入口累计106.3万台次，出口累计103.32台次。

　　记者从洛阳市春运工作专班了解到，今年洛阳文旅市场火爆，较之往年春运，洛阳除了成立工作专班，统筹安排春运期间的运输保障、物流保通、应急运输、安全监管及低温雨雪天气应对等工作，还针对文旅保障工作投入很大力量。

　　●平均每日投入运营客车1400余辆、公交车1300余辆、出租汽车6500余辆，实时关注文旅部门发布的景区预警信息，根据客流变化及时调整运营方案，确保运力充足。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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