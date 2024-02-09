最高检推介洛阳可移动文物司法保护探索

5日，全国两会开幕当日，一部可移动文物保护民事公益诉讼视频故事火遍全网。昨日，记者采访了解到，这部名为《假如文物会说话·回家》的视频作品，讲述了洛阳检察机关办理的全省首例可移动文物保护民事公益诉讼案件，展现了我市检察机关充分发挥检察职能，在保护可移动文物等历史文化遗产方面作出的探索和成效。

5日，全国两会开幕当日，一部可移动文物保护民事公益诉讼视频故事火遍全网。昨日，记者采访了解到，这部名为《假如文物会说话·回家》的视频作品，讲述了洛阳检察机关办理的全省首例可移动文物保护民事公益诉讼案件，展现了我市检察机关充分发挥检察职能，在保护可移动文物等历史文化遗产方面作出的探索和成效。

《假如文物会说话·回家》以我市检察机关去年办理的国宝海兽葡萄镜“回家”的故事为背景拍摄制作。5日，它作为我市检察机关献礼全国两会的视频，在最高人民检察院微信公众号播出后，被人民日报微博、共青团中央微博等国家级主流媒体转发推广，全网播放量达数千万次，被网友纷纷点赞。

2022年4月，瀍河区人民检察院在办理一起刑事案件中，发现了一条与海兽葡萄镜有关的案件线索。办案检察官介绍，2021年，李某某得到一面唐代海兽葡萄镜，由于出土前埋藏环境及出土后保存环境的影响，文物表面有大量锈蚀。李某某为卖出一个好价钱，花了2万元委托张某进行除锈处理。但张某不具备青铜文物除锈的专业知识及技术手段，他的非法除锈行为对海兽葡萄镜造成了损害。

“由于当下文物保护领域公益诉讼还没有明确法律规定，瀍河区人民检察院依据有关法律法规，报请河南省人民检察院同意后，对该案立案调查并发布诉前公告。”洛阳市人民检察院有关负责人介绍，由于我国文物保护公益诉讼保护的对象大多是不可移动文物，而且以行政公益诉讼居多，对可移动文物的保护，目前尚没有足够的案例支撑。而且，河南省还没有针对可移动文物保护提起的民事公益诉讼案件，没有先例可循。

该负责人坦言，对于检察机关来说，办理与文物相关的公益诉讼案件是个很大的挑战，因为要面临的不是法律适用上的难点，而是涉及的专业技术或专业知识上的欠缺，比如文物受损价值如何确定、文物能否进行“复原性”修复等。

鉴于此，洛阳市人民检察院积极向洛阳市文物考古研究院、文物交流中心、博物馆等单位咨询，并邀请文物专家进行研讨，形成了受损文物无法进行“复原性”修复、文物受损价值无法确定，但可通过开展保护性修复使文物得到更好保存的意见。

随后，洛阳检察机关就案件中非法除锈处理的具体方式，文物遭受损害的具体表现及所需采取的保护措施、费用，涉案文物提取、鉴定、后续保管等方面进行全面调查取证，并委托洛阳市博物馆有关专家就涉案文物保护性修复问题出具专家意见。

经专家评估，李某某、张某在对国家一级文物唐代海兽葡萄镜进行非法除锈等处理时，不仅损害了文物本体，还损毁了文物本体上所附着的历史、文化、科学信息。目前，只能利用现有技术手段清除文物表面有害物质，控制文物保存环境，使文物能够更久保存。

2022年11月，洛阳市人民检察院依法向洛阳市中级人民法院提起民事公益诉讼。2023年5月16日，洛阳市中级人民法院公开开庭审理此案。庭审中，洛阳市人民检察院以公益诉讼起诉人的身份出席。法院经审理判决被告李某某、张某连带承担文物修复保护费用2.95万元，并在国家级媒体上公开赔礼道歉。

“我们在办案基础上积极做好文物保护的‘后半篇文章’，联合市中级人民法院、市文物局制定了《关于建立文物保护协作机制的意见》，进一步强化在文物保护方面的协作配合，形成文物保护工作合力，积极推进形成文物保护‘大格局’。”上述负责人说，这起案件是河南省首例由检察机关针对可移动文物保护提起的民事公益诉讼案件，让社会公众更深入地认识到文物的社会公益属性，更加积极地参与文物保护事业中，它的成功办理为今后河南省办理该类案件提供了借鉴。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 周晓东 文/图）