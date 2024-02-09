即日起，洛阳6所学校食堂接受跨省异地“体检”

联合开展交叉检查！今日记者从洛阳市市场监管局获悉，按照统一部署，即日起，陕西省市场监督管理局、河南省市场监督管理局将联合开展校园食品安全排查整治交叉检查，洛阳辖区由宝鸡市市场监管局执法人员负责检查。 联合开展交叉检查！今日记者从洛阳市市场监管局获悉，按照统一部署，即日起，陕西省市场监督管理局、河南省市场监督管理局将联合开展校园食品安全排查整治交叉检查，洛阳辖区由宝鸡市市场监管局执法人员负责检查。 洛阳市市场监管局相关负责人介绍，此次行动旨在进一步强化校园食品安全风险隐患排查，各检查组按照校园食品安全排查整治专项行动重点任务要求，对专项行动开展情况及校园食品安全情况进行检查。 具体的检查方式为，各检查组在被检查地抽取6所学校食堂，覆盖幼儿园、小学、中学、高中以及高等院校。重点检查校园食品安全排查整治专项行动开展情况、学校食堂食品安全主体责任落实情况、学校食堂承包经营管理情况、有害生物防治情况、食品加工制作情况、学校自查及监督检查发现问题整改情况等。对于检查过程中发现的问题，将形成问题清单移交属地市场监管局处理，并及时将整改情况反馈至省市场监管局。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨峰 陈翔 樊秦豫 文/图)