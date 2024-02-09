洛阳市委教育工委召开第一次全体会议

6日，中共洛阳市委教育工作委员会召开第一次全体会议，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述及重要讲话精神，审议通过了市委教育工委工作规则(试行)、2024年党建和思想政治工作要点。 6日，中共洛阳市委教育工作委员会召开第一次全体会议，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述及重要讲话精神，审议通过了市委教育工委工作规则(试行)、2024年党建和思想政治工作要点。 市委常委、宣传部部长、市委教育工委书记徐超文主持会议并讲话。她强调，要提高政治站位，落实立德树人根本任务，主动担当作为，奋力推动洛阳教育事业高质量发展。要把准职责定位，抓好教育系统党的建设和思想政治工作，健全制度、压实责任，推动党建与业务深度融合，守牢教育系统意识形态主阵地。要深入研究学生代际特点，创新思政课方式方法，加强大中小学思政课一体化建设，把思政教育融入日常、化作经常。要准确把握青年需求、互联网传播规律，全面展示洛阳发展成果、蓬勃活力，吸引更多青年与洛阳双向奔赴、共赢未来。要加强统筹协调，牢固树立“一盘棋”思维，强化信息共享，明晰工作职责，加强督促指导，确保各项工作高效有序推进。要守护校园安全，盯紧消防安全等重点领域，排查风险隐患，狠抓整改整治，抓好应急演练，织密织牢校园安全防护网。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）