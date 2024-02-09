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11日至14日 洛阳王城公园动物园年票卡可进行补办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市王城公园 2024.03.07 13:11

　　今日洛阳市王城公园微信公众号发布消息称，应广大游客需求，现对2024年动物园年票卡进行补办。

应广大游客需求，现对2024年动物园年票卡进行补办，具体办理事宜如下：

　　一、年卡办理需准备的资料：

　　洛阳市户籍人员(含县区)办卡时须持本人二代身份证原件、两寸免冠近期彩照一张，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员，除了准备上述材料外，还须持暂住证或由派出所、街道办事处开具的证明。

　　二、年卡办理对象：

　　洛阳市户籍人员(含县区)，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员。

　　三、年卡办理价格：

　　办理2024年度年票卡价格为50元/张。此卡可在有效期内，不限次数入园。(含日常动物园门票、牡丹文化节)

　　使用期限：自办卡之日起——2024年12月31日止。

　　四、动物园年卡使用注意事项：

　　1.年卡可在动物园规定开放时间段内使用，停止售票后谢绝使用。

　　2.在王城公园举办节会闭园售票期间，持此卡可免费入园，停止售票后谢绝使用。

　　3.年票卡仅限本人使用，涂改、伪造、转借无效，一经发现没收作废。

　　五、办卡时间：

　　2024年3月11日至2024年3月14日

　　8:00—12:00 14:30—17:30

　　六、办卡地点：

　　王城公园正大门西侧售票处 ⑥
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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