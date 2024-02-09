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孩子沉迷于玩手机 家长如何“对症下药”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.07 08:34
绘图 雅琦

　　如今，手机与人们的生活联系越来越紧密，不少大人玩手机上瘾，有的孩子也有手机依赖症，喜欢玩游戏、刷短视频或看网络直播，还有孩子说长大了想当网络主播。孩子过度依赖手机，会产生哪些问题？家长该如何正确引导？连日来，记者进行了采访。

　　缺乏引导与监督 孩子沉迷于玩手机

　　刚刚过去的寒假，伊川县鸦岭镇亓岭村的33个孩子过得充实且快乐。中国海洋大学的大学生志愿者与他们结成对子，一对一对进行阅读辅导。

　　原来，父母外出打工，孩子们留在家里，由爷爷奶奶照看。因缺乏引导与监督，孩子们几乎每人一部手机，每天沉迷于手机游戏、短视频与网络直播。当被问到“长大了想干什么”时，有的孩子回答想成为网络主播。

　　村干部说，这说明手机对孩子们人生观、价值观、世界观的形成产生了重要影响。因此，他们联系中国海洋大学大学生志愿者，对孩子们进行阅读辅导，以减轻孩子们对手机的依赖。

　　其实，不少孩子都有手机依赖症。市民张先生的女儿今年9岁，上小学四年级，每天回到家都要抱着手机玩。“之前孩子得上网课，我就把旧手机给了孩子。”张先生说，孩子“无师自通”，很快学会了用手机玩游戏、刷抖音。过年时亲戚来串门，孩子却只顾窝在房间里玩手机，这让他和爱人很犯愁。

　　市民段女士的儿子正在上初中，因为担心孩子玩手机影响学习，她很少让孩子接触手机。令她没想到的是，儿子竟背着她用压岁钱买了一部手机，如果不是学校老师跟她说，她还被蒙在鼓里。“孩子玩手机游戏上瘾，有时能玩到凌晨一两点。”段女士说。

　　孩子玩手机遭遇诈骗 老人信用卡被盗刷20余万元

　　家长不想让孩子玩手机，还缘于担心产生各种各样的社会问题。

　　市民李老先生的孙女今年10岁。今年寒假期间，孙女加了一个陌生人为微信好友，结果遭遇诈骗。孙女在他和老伴儿不知情的情况下，使用他们的手机绑定了信用卡，被骗子盗刷20余万元，报警后，在民警帮助下追回了近12万元。

　　市民曹女士10岁的儿子，用她的手机看网络直播，给主播打赏了2000多元。

　　市民王女士的儿子沉迷一款手机游戏，为了购买游戏装备，多次以解锁手机的名义让王女士“刷脸”，直到孩子消费了1500多元，王女士才发现不对劲儿。

　　除了造成财产损失，长期玩手机也会对孩子的身心健康产生影响。国家二级心理咨询师、洛阳市阳光心理健康咨询中心资深咨询师孟怡敏说，未成年人沉迷于手机游戏、短视频等，会产生抑郁、焦虑、暴躁等心理健康方面的问题，她接到过不少家长这方面的咨询。

　　老城区豫通街小学校长王艳丽认为，手机是一把双刃剑，有助于孩子增长见识，但是，由于孩子们缺少甄别能力、自制力不强，很容易上瘾，形成依赖，久而久之，孩子们容易变得缺乏耐心、自闭。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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